بارود: التمديد أصبح مستحيلا ولا أحد من القوة السياسية يتحمل الفراغ

محمد عمر

بارود: التمديد أصبح مستحيلا ولا أحد من القوة السياسية يتحمل الفراغ

تعليقات الفيسبوك