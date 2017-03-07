ترامب: أعمل حالياً على نظام جديد تصبح فيه سوق الأدوية في منافسة الأسعار ستنخفض كثيراً للأميركيين

دلال ديب

ترامب: أعمل حالياً على نظام جديد تصبح فيه سوق الأدوية في منافسة الأسعار ستنخفض كثيراً للأميركيين

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