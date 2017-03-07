تم ازالة الشاحنة المعطلة على اخر جسر الدورة المسلك الشرقي والسير الى تحسن تدريجي

أخبار متفرقة
- اللواءويكيليكس: الموقع يعلن انه سيسرب أكثر من 8 آلاف وثيقة سرية ترتبط بوكالة الاستخبارات الاميركية
- لبنانميقاتي بعد زيارة بري: لتطبيق الدستور وإجراء الإنتخابات في موعدها
- لبنانالحريري التقى اعضاء السلك القنصلي:سنعمل سويا لتسهيل الاستثمار في البلد
- اللواء“التحكم المروري”: تعطل شاحنة اخر جسر الدورة المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة
- ميديا“فيسبوك” ينفي إشاعة إضافة زر “DISLIKE”
- اللواءميقاتي بعد لقائه بري: لتطبيق الدستور وإجراء الإنتخابات في موعدها
- عربياتأبو الغيط: دول إقليمية تتدخل في شؤون العرب
- عربيات“الحوثيون”حاولوا اغتيال الملك السعودي..وما خُفيَ أعظم!
- اللواءالخارجية الروسية: نشر منظومة الدرع الصاروخية “ثاد” الأميركية في كوريا الجنوبية يؤدي إلى زعزعة الاستقرار
- عربياتبرلمان ليبيا يلغي اعتماد اتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي