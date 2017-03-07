تم ازالة الشاحنة المعطلة على اخر جسر الدورة المسلك الشرقي والسير الى تحسن تدريجي

دلال ديب

تم ازالة الشاحنة المعطلة على اخر جسر الدورة المسلك الشرقي والسير الى تحسن تدريجي

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