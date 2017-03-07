حاصباني : نريد تنظيم الطبابة الشاملة ونعمل لتنفيذ خطة بعيدة المدى من أجل تعزيز ثقة المواطن بالدولة

محمد عمر

حاصباني : نريد تنظيم الطبابة الشاملة ونعمل لتنفيذ خطة بعيدة المدى من أجل تعزيز ثقة المواطن بالدولة

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