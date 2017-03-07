حرب من مجلس النواب: لدي جواز ديبلوماسي ورفضته لاني لم اعد وزيرا وما طلبته من الخارجية هو جواز سفر خاص

دلال ديب

حرب من مجلس النواب: لدي جواز ديبلوماسي ورفضته لاني لم اعد وزيرا وما طلبته من الخارجية هو جواز سفر خاص

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