حركة سير كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة

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- اللواءالتغيير والاصلاح: موقفنا الالتزام بقانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات بموعدها الدستوري وهذا أمر استراتيجي بالنسبة لنا
- اللواء“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من جسر الفيات باتجاه كورنيش النهر وصولاً الى الكرنتينا
- اللواءالتغيير والاصلاح: تقدمنا بعدة مبادرات في شأن قانون الانتخاب ونحن حريصون على التفاهم
- اللواءفيون حصل في 2013 على قرض غير معلن بقيمة 50 الف يورو من رجل اعمال
- اللواء“التغيير والاصلاح”: موقفنا واضح وصريح بتأييد أي مشروع أكان سلسلة او موازنة شرط ان يقترن بشكل جدي بالاصلاح
- اللواءوزارة الدفاع الروسية: هدنة في الغوطة الشرقية لدمشق من اليوم وحتى الـ20 من آذار الجاري
- اللواءغازبروم نفط الروسية تقول إن العراق لم يطلب منها خفض الإنتاج هناك في إطار اتفاق أوبك
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- دولياتاستياء تركي من اعتماد اميركا على الأكراد في سوريا
- اللواءمحفوض لـ”المركزية”: بمجرد تحديد موعد جديد لانعقاد جلسة للجان المشتركة غدا هو نقطة ايجابية يمكن البناء عليها