حركة سير كثيفة من الصيفي باتجاه شارل الحلو وصولا الى نهر الموت

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- اللواءالمكتب الاعلامي لجريصاتي: من يملك معلومات عن أي فساد في دائرة التيار العوني في اي قطاع عام فليتوجه إلينا بالمعلومات الموثقة
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- اللواءالتغيير والاصلاح: موقفنا الالتزام بقانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات بموعدها الدستوري وهذا أمر استراتيجي بالنسبة لنا
- اللواء“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من جسر الفيات باتجاه كورنيش النهر وصولاً الى الكرنتينا