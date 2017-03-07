حسن خليل: تجربة التواصل المباشر مع الناس لا بد منها في الحياة السياسية

محمّد جابر

حسن خليل: تجربة التواصل المباشر مع الناس لا بد منها في الحياة السياسية

 

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