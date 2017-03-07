رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني للـ”ال بي سي”: يوم الجمعة سنجتمع بوزير التربية وعلى ضوء التطورات نتخذ الخطوات المقبلة

محمد عمر

رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني للـ”ال بي سي”: يوم الجمعة سنجتمع بوزير التربية وعلى ضوء التطورات نتخذ الخطوات المقبلة

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