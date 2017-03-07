ريفي: نطلب من المؤسسة العسكرية إصدار بيان رسمي لتوضيح ما حصل في معركة عبرا لجهة دور حزب الله في إفتعال الأحداث والمشاركة فيها

محمّد جابر

ريفي: نطلب من المؤسسة العسكرية إصدار بيان رسمي لتوضيح ما حصل في معركة عبرا لجهة دور حزب الله في إفتعال الأحداث والمشاركة فيها

تعليقات الفيسبوك