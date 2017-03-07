“صوت لبنان 100.5”: وفاة المواطن حسين محمود قاسم الدر اثر اصطدام سيارة كان يقودها بحائط في بلدة كفرا في الجنوب

محمّد جابر

“صوت لبنان 100.5”: وفاة المواطن حسين محمود قاسم الدر اثر اصطدام سيارة كان يقودها بحائط في بلدة كفرا في الجنوب

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