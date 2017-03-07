عدوان عن الانترنت:النتائج بعد سنة غير موزاية للعمل الدؤوب ولا نعرف من هم المسؤولون الحقيقيون عن الفساد؟. وهل يتذكر أحد ما جديد بنك المدينة؟

أخبار متفرقة
- اللواءالوزير زعيتر: هناك استعجال في إصدار بعض الأحكام حول قضية مدير عام التعاونيات
- اللواءالتحكم المروري:حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت
- اللواءالنائب عدوان: النتائج التي تحققت حول الانترنت غير الشرعي ليست موازية للعمل الدؤوب للجنة النيابية
- اللواءوكيل الدفاع عن الـ”ال بي سي أي”: إرجاء جلسة استجواب بيار الضاهر إلى 20 حزيران وطلبنا ان يكون جعجع حاضرا ليكون هناك مواجهة فعلية
- اللواءفضل الله: لفضيحة الانترنت غير الشرعي شق مرتبط بهدر مالي بحدود 200 مليون دولار و60 مليون دولار من التخابر غير الشرعي
- اللواءفضل الله: اليوم كان هناك معطيات جديدة خلال الجلسة ويجب متابعتها
- دولياتالعفو الدولية جددت الدعوة إلى التحقيق بهجمات كيميائية في دارفور
- اللواءفضل لله: الهدر والفساد مشكلة كبرى موجودة في اجهزة الدولة والمحاسبة ضرورية
- اللواءفضل الله: لن نتوقّف عن متابعة قضية الإنترنت غير الشرعي ونحن على تواصل مع القضاء دون أي تدخّل
- اللواءكلمة للنائب حسن فضل الله بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب