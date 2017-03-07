عمليات دهم الشركات المالية جاء بعد الإشتباه بتحويل نحو 20 مليون دولار لـ”داعش” عبر 16 شركة منها (LBCI)

محمّد جابر

عمليات دهم الشركات المالية جاء بعد الإشتباه بتحويل نحو 20 مليون دولار لـ”داعش” عبر 16 شركة منها (LBCI)

 

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