فضل الله: اليوم كان هناك معطيات جديدة خلال الجلسة ويجب متابعتها

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- اللواءفضل الله: لفضيحة الانترنت غير الشرعي شق مرتبط بهدر مالي بحدود 200 مليون دولار و60 مليون دولار من التخابر غير الشرعي
- دولياتالعفو الدولية جددت الدعوة إلى التحقيق بهجمات كيميائية في دارفور
- اللواءفضل لله: الهدر والفساد مشكلة كبرى موجودة في اجهزة الدولة والمحاسبة ضرورية
- اللواءفضل الله: لن نتوقّف عن متابعة قضية الإنترنت غير الشرعي ونحن على تواصل مع القضاء دون أي تدخّل
- اللواءكلمة للنائب حسن فضل الله بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب
- اللواءالبرلمان المجري يعتمد قرار التوقيف التلقائي لكل المهاجرين في البلاد
- اللواءجنبلاط عبر تويتر:حافظوا على ميناء الصيادين في عين المريسة .حافظوا على ما تبقى من تراث بيروت
- اللواءحاصباني يتفقد عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم المستشفى “اللبناني – الكندي” في سن الفيل بعد الحادثة التي وقعت فيه يوم أمس
- عربياتالعبادي يتفقد القوات العراقية في الموصل
- اللواءحمادة قبيل جلسة اللجان: وزير المال سيعرض اليوم جداول جديدة بعدد الموظفين لمعرفة كلفة السلسلة