فيتش: الاقتصاد التركي الى نمو

توقعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، حدوث تحسن معتدل في الاقتصاد التركي خلال عامي 2017 و2018.

ورجّحت الوكالة في تقريرها حول “التوقعات الاقتصادية العالمية”، أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً نسبته 2.4% في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، ويصعد بنحو طفيف إلى 2.8% في العام المقبل.

ورغم التوترات التي عانى منها الاقتصاد التركي العام الماضي، نتيجة محاولة الانقلاب الفاشلة، وما تبعها من تراجع في الليرة التركية، إلا أن الاقتصاد المحلي أثبت قوة، نتيجة لتنوع إيراداته وقطاعاته الاقتصادية.

وأشارت وكالة التصنيف الدولية، إلى احتمال بلوغ نسبة التضخم في تركيا مع نهاية العام الجاري 8%، على أن تتراجع العام المقبل إلى 7.55%، تزامناً مع تراجع العملة المحلية.

ولفتت في توقعاتها إلى أن أسعار الفائدة في تركيا، ستكون بحدود 9% خلال 2017، وأن سعر الدولار مقابل العملة التركية سيدور حول 3.80 ليرة تركية خلال العامين الحالي والمقبل.