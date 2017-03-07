فيصل الداوود من بعبدا: اقرار قانون انتخابي على اساس النسبية لا يشكل غبناً للطائفة الدرزية

دلال ديب

فيصل الداوود من بعبدا: اقرار قانون انتخابي على اساس النسبية لا يشكل غبناً للطائفة الدرزية

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