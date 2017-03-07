قرقاش: الدول الخليجية وضعت أسسا واقعية للتعاون مع إيران تقوم على وقف التدخل في الدول العربية

دلال ديب

قرقاش: الدول الخليجية وضعت أسسا واقعية للتعاون مع إيران تقوم على وقف التدخل في الدول العربية

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