كنعان : اليوم بدأنا بالاصلاحات ولم يتم تشكيل لجنة متفرعة عن اللجان المشتركة وكل ما يتداوله النواب في هذا الاطار غير صحيح

دلال ديب

كنعان : اليوم بدأنا بالاصلاحات ولم يتم تشكيل لجنة متفرعة عن اللجان المشتركة وكل ما يتداوله النواب في هذا الاطار غير صحيح

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