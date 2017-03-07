مجلس الوزراء: عصف فكري ومالي وشراهة من الوزراء يؤخّر إنجاز الموازنة إلى الجمعة

أدّت شراهة الوزراء بالكلام والعصف الفكري والمالي، حسب ما أعلن وزير المال علي حسن خليل لـ «اللواء» الى تمديد الوقت الإضافي لمناقشة الموازنة مجدداً، ولم تحسم الجلسة التاسعة لمجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري البحث في مشروع قانون الموازنة، حيث تقرر عقد جلسة لاستكمال النقاش عصر يوم الجمعة المقبل، مع العلم ان المجلس سيعقد جلسة له قبل ظهر الغد في قصر بعبدا لدرس جدول الأعمال الذي وزّع على الوزراء بعد انتهاء جلسة الأمس وهو مؤلف من 40 بندا أبرزها البنود 11 الأولى من جدول الأعمال وهي تخص التعيينات، ومن حيث الترتيب فإن البند الأول يتعلق بتعيين قائدا للجيش، أما البند الثاني تعيين أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، البند الثالث تعيين مدير عام لأمن الدولة ونائبه، الرابع نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي الى ملاك القضاء العدلي وتعيين رئيس لهذه الهيئة، البند الخامس تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي، السادس تعيين رئيس هيئة قضايا، السابع تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، الثامن تعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي، التاسع تعيين مدير عام للأمن العام أما البند العاشر فهو تعيين عضوي المجلس الأعلى للجمارك والحادي عشر هو تعيين مدير الجمارك العام.

وبالعودة الى جلسة الأمس والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات فوصفتها مصادر وزارية لـ «اللواء» بأنها كانت إيجابية وهادئة، وهي قطعت شوطا كبيرا من المناقشات ولكن كان هناك مداخلات طويلة من قبل عدد من الوزراء أدّت الى تحديد جلسة جديدة لا سيما ان هناك عددا منهم طالب بزيادة موازنات وزاراتهم بإعتبار ان الجلسة بحثت في موازنات الوزارات، وأملت المصادر أن تكون جلسة الجمعة المقبل الجلسة الختامية لملف الموازنة.

وعن البحث في الايرادات الضرائيبية نفت المصادر أن تكون الموازنة أدرجت في بنودها بندا يتعلق بوضع ضريبة على الدخان، لان وضع مثل هكذا ضريبة يحتاج الى ضبط موضوع التهريب كما قالت المصادر التي اعتبرت ان هناك صعوبة في الوقت بضبط التهريب، ولفتت المصادر الى ان الموضوع كان مقترحا من عدد من الوزراء ولكن لم يتم التجاوب مع هذا الاقتراح، وأشارت المصادر الى ان هناك تجربة فاشلة في هذا الخصوص في عهد حكومة الرئيس سليم الحص حيث تم وضع ضرائب على الدخان فتدنّى مدخول الدولة بدلا من أن يزداد بسبب زيادة تهريب الدخان.

وأكدت المصادر ان أهمية الموازنة التي تبحث حاليا هي باقرارها بعد غياب موازنات الدولة اللبنانية بعد 12 عاما، املا أن تضمن موازنة العام 2018 رؤية مستقبلية للدولة اللبنانية.

ونفت المصادر أن يكون مجلس الوزراء تطرق في جلسته الى موضوع الكهرباء بسبب عدم بحث موازنة وزارة الطاقة التي تحتاج الى بحث مفصّل.

وأوضحت مصادر وزارية أخرى ان هناك بعض المطالب الوزارية التي تطرح من خارج الموازنة لدعم إيراردات الموازنة.

مقررات الجلسة

وكان الرئيس الحريري ترأس عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر أمس في السراي الحكومي اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لاستكمال دراسة مشروع الموازنة العامة.

بعد انتهاء الجلسة التي استمرت لغاية الخامسة عصرا أدلى وزير الثقافة غطاس خوري بالمعلومات الرسمية التالية:

«عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم (أمس) استكمالا لمناقشة الموازنة العامة وتم اقرار البند الأول من الموازنة كليا، ثم انتقل البحث الى أبواب الموازنة المتعلقة بالوزارات المختصة، وتمّت مناقشة موازنات بعض الوزارات بالتسلسل والموافقة عليها، وما زال المجلس بحاجة لمناقشة بقية الموازنات، ولكننا انجزنا قسما كبيرا من المشروع وان شاء الله لا تحتاج الى كثير من الوقت وتكون الموازنة قد أصبحت جاهزة كليا».

سئل: هل هي قضية مماطلة أم ان الأمر لا يزال يحتاج الى مزيد من الوقت، خصوصا اننا سمعنا انه إذا لم يكن هناك قانون انتخاب لن تكون هناك موازنة؟

أجاب: لم تنعكس هذه الأجواء على مجلس الوزراء إطلاقا، هناك مناقشة للموازنة بندا بندا، وهذا يحتاج الى بعض الوقت لان هناك مطالبات أيضا من الوزراء لزيادة بعض موازنات وزاراتهم، وهناك حدود تستطيع فيها وزارة المال تلبية هذه المطالب، لكن الأجواء إيجابية جدا، وندرس البنود وتتم الموافقة عليها، ولم أرَ أي عائق أمام إنهاء هذه المناقشة بالسرعة المطلوبة.

سئل: هل ستكون جلسة الجمعة الجلسة النهائية؟

أجاب: لا استطيع أن أتنبأ بذلك، واليوم تم انجاز موازنات لوزارات أساسية ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهي وزارات أساسية، وأظن اننا نستطيع إنهاء الموازنات ولكن لا أستطيع تحديد عدد الجلسات التي نحتاجها.

سئل: هل القرار السياسي متخذ بإقرار الموازنة؟

أجاب: القرار هو بإقرار الموازنة، ولا يوجد أي شك حول هذا الموضوع ولا ترتبط الموازنة بأي شيء آخر.

سئل: هل هناك ربط بين الموازنة وقانون الانتخاب؟

أجاب: لا علاقة للموازنة بقانون الانتخاب، لان قانون الانتخاب نقاش آخر، وعندما نتفق على قانون انتخاب نذهب الى اقراره.

سئل: ماذا عن جلسة الأربعاء؟

أجاب: في جلسة الأربعاء هناك جدول أعمال وهي ستعقد في قصر بعبدا وهناك تعيينات أمنية على جدول الأعمال.

سئل: هل تم بحث إيرادات الموازنة؟

أجاب: تم اقرار الجزء الأول من الموازنة والذي يتضمن أيضا تعديل في بعض البنود كالإيرادات، لكن في موضوع الضرائب فغالبية ما كنا نتكلم عنه هو ضمن اقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي وهذا الأمر متروك للمجلس النيابي وهناك نقاش فيه.

وردا على سؤال قال، في النهاية إذا كان هناك بعض البنود التي لا تحتاج الى قانون يمكن اقرارها لكن أي بند يحتاج الى قانون بحاجة الى مجلس نواب.

موقف الوزراء

وبعد انتهاء الجلسة رد وزير الداخلية نهاد المشنوق على سؤال حول ربط الموازنة بقانون الانتخاب فقال: ليس هناك أي ربط بين قانون الانتخاب وموضوع إقرار الموازنة ولفت الى عدم وجود أي مقايضة بين أي موضوع وآخر.

أما وزير الإعلام ملحم رياشي وردا على أسئلة الصحافيين حول تعيين رئيس لمجلس إدارة تلفزيون لبنان شرح الآلية وقال: تضع وزارة شؤون التنمية الإدارية المعايير وترسلها الى مكتب وزير الإعلام وبعد التنسيق بيني وبين الوزيرة عناية عز الدين ورئيسة مجلس الخدمة المدنية يتم وضع دعوة في الإعلام لتقديم طلبات لكل من يرغب أن يتولّى منصب رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان ، وبعد تقديم الطلبات تجرى المقابلات مع المرشحين لاختيار ثلاثة أشخاص ورفع أسمائهم الى مجلس الوزراء ليصار الى تعيين أحد هذه الأسماء من قبل المجلس، وسيتم اختيار الشخص المناسب أكثر لتولّي هذا المركز، بعد ذلك يقترح وزير الإعلام أسماء أعضاء مجلس الإدارة ليتم تعيينهم.