مراسل الجديد: القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة تعلن عدم مشاركتها في القوة الامنية المشتركة

دلال ديب

مراسل الجديد: القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة تعلن عدم مشاركتها في القوة الامنية المشتركة

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