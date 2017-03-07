وزارة الخارجية: نستغرب البيان الصادر عن النائب بطرس حرب خصوصا وان الوزارة تعمل وفق الأحكام القانونية والإجراءات والإدارية

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- لبنانالراعي التقى رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان
- اللواءفيصل الداوود من بعبدا: اقرار قانون انتخابي على اساس النسبية لا يشكل غبناً للطائفة الدرزية
- اللواءحرب من مجلس النواب: لدي جواز ديبلوماسي ورفضته لاني لم اعد وزيرا وما طلبته من الخارجية هو جواز سفر خاص
- لبنانالسفيرة الأميركية من وزارة المال: لدعم الجيش وتطوير قدراته
- اللواءالرئيس اليمني: نسيطر على 85 بالمئة من أراضي البلاد اليمن
- اللواءمعلومات “الجديد”: المادة الثانية المتعلقة بجدول أعداد الموظفين معلقة إلى حين إنجاز الجدول
- اللواءاللجان النيابية المشتركة تستكمل البحث بالسلسلة غدا في الساعة الخامسة عصرا
- اللواءمعلومات “الجديد”: يجري العمل على صياغة المادة ٢٢ المتعلقة بإيقاف التوظيف في مختلف الإدارات العامة في جلسة اللجان النيابية
- اللواءالخارجية الأميركية: السفارات والقنصليات ستتابع العمل في الوقت الحالي على استمارات تأشيرات السفر بما يتناسب مع إجراءات الفحص الحالية
- اللواءمعلومات “الجديد”: النقاش في جلسة اللجان النيابية وصل إلى المادة 21 من أصل 41 مادة والمادة الثامنة المتعلقة بدرجات العسكريين معلقة