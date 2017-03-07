وزارة الخارجية: نستغرب البيان الصادر عن النائب بطرس حرب خصوصا وان الوزارة تعمل وفق الأحكام القانونية والإجراءات والإدارية

دلال ديب

وزارة الخارجية: نستغرب البيان الصادر عن النائب بطرس حرب خصوصا وان الوزارة تعمل وفق الأحكام القانونية والإجراءات والإدارية

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