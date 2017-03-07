وزارة الدفاع الروسية: هدنة في الغوطة الشرقية لدمشق من اليوم وحتى الـ20 من آذار الجاري

darine alameh

وزارة الدفاع الروسية: هدنة في الغوطة الشرقية لدمشق من اليوم وحتى الـ20 من آذار الجاري

 

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