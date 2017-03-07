وكيل الدفاع عن الـ”ال بي سي أي”: إرجاء جلسة استجواب بيار الضاهر إلى 20 حزيران وطلبنا ان يكون جعجع حاضرا ليكون هناك مواجهة فعلية

لميا جردلي

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