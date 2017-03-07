ويكيليكس: الموقع يعلن انه سيسرب أكثر من 8 آلاف وثيقة سرية ترتبط بوكالة الاستخبارات الاميركية

دلال ديب

ويكيليكس: الموقع يعلن انه سيسرب أكثر من 8 آلاف وثيقة سرية ترتبط بوكالة الاستخبارات الاميركية

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