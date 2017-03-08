أوجيرو أعلنت اصلاح كابل سعة 1800 خط تابع لسنترال خلدة

محمد عمر

أوجيرو أعلنت اصلاح كابل سعة 1800 خط تابع لسنترال خلدة

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