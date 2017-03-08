اجتماع عسكري روسي أميركي تركي حول سوريا والعراق

مع غياب المعالجات السياسية، تتسارع التطورات الميدانية في سوريا، حيث قال المقاتلون الاكراد انهم يضيقون الخناق على مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الاسلامية، الذي تراجع مقاتلوه مجدداً امام تقدم قوات النظام في ريف حلب الشرقي.

بالتزامن بدأ رؤساء الاركان الاميركي والروسي والتركي اجتماعا في أنقرة يستمر ليومين بهدف التنسيق بين القوات المتعددة في الشمال السوري وتجنب اندلاع القتال فيما بينها.

ميدانياً، أحرزت قوات النظام السوري بدعم روسي تقدماً ميدانياً امس على حساب تنظيم الدولة الاسلامية في ريف حلب الشرقي في شمال سوريا، حيث باتت على مشارف مطار عسكري ومحطة ضخ رئيسية للمياه تغذي مدينة حلب.

واكد المرصد السوري لحقوق الانسان «ان قوات النظام باتت على مشارف مطار الجراح العسكري، وبلدة الخفسة ومحطة ضخ المياه الواقعة على اطرافها».

وأكد مصدر امني سوري أن «الجيش أحرز تقدماً كبيراً» في ريف حلب الشرقي بعد سيطرته على نحو عشرين قرية وبلدة الاثنين، واقترب من «مشارف الخفسة ودير حافر والضفة الغربية لنهر الفرات».

واضاف المصدر أن «هذا التقدم سيسهم في تضييق الخناق على تنظيم داعش ووضعه في ظروف صعبة وتجعل عملية انسحابه والهروب (من المنطقة) مسألة وقت لا أكثر». ويتصدى المتطرفون في ريف حلب الشرقي لهجمات عدة تشنها اطراف مختلفة، ومنيوا بخسائر ميدانية بارزة لا سيما بعدما تمكنت القوات التركية وفصائل سورية معارضة من طردهم قبل اقل من اسبوعين من مدينة الباب، التي كانت تعد اخر ابرز معاقلهم في محافظة حلب.

من جانبه، قال متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية الذين تدعمهم الولايات المتحدة ومعظمهم من الاكراد إنهم سيحكمون قبضتهم على الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن قطعوا آخر طريق رئيسي خارج من المدينة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قطعت الطريق السريع بين الرقة ومعقل المتشددين في دير الزور يوم الاثنين موجهة ضربة قوية للتنظيم المتشدد.

وقال طلال سيلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن تقدم القوات يعني أن جميع الطرق الرئيسية للخروج من الرقة أصبحت مغلقة الآن.

وفي أنقرة، قال مسؤول تركي كبير إن الولايات المتحدة قررت على ما يبدو الاستعانة بمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية في حملة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة محبطة بذلك طموحات أنقرة.

في الوقت نفسه قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن على تركيا والولايات المتحدة وروسيا التنسيق الكامل لتطهير سوريا من الجماعات الإرهابية.

وفي الخصوص، ناقش رؤساء أركان جيوش تركيا والولايات المتحدة وروسيا امس في تركيا وسائل تحسين تنسيق الأنشطة في سوريا لتفادي مواجهات بين القوى المتخاصمة التي تدعمها بلدانهم في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية.

وضم الاجتماع الذي يتواصل حتى اليوم رئيس أركان الجيش الأميركي جوزف دانفورد إلى جانب نظيريه الروسي فاليري غيراسيموف والتركي خلوصي آكار، وهو الأول من نوعه على ما يبدو.

وأفاد الجيش التركي في بيان «يجري بحث قضايا مشتركة تتصل بالامن الاقليمي وخصوصا سوريا والعراق خلال الاجتماع» .

من ناحيتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مباحثات «حول مسائل أمنية في سوريا والعراق مدرجة» على جدول أعماله.

وفي تطور لافت آخر،افاد الجيش الروسي امس في بيان انه تم اعلان وقف لاطلاق النار حتى ٢٠ آذار في الغوطة الشرقية التي تعد من معاقل المعارضة المسلحة في سوريا شرق العاصمة دمشق.

(«اللواء» – وكالات)