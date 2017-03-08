التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق جل البحر- صور نقل الى مستشفى جبل عامل للمعالجة

darine alameh

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق جل البحر- صور نقل الى مستشفى جبل عامل للمعالجة

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