“التحكم المروري”: قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصفرا باتجاه جبيل وحركة المرور كثيفة في المحلة

دلال ديب

“التحكم المروري”: قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصفرا باتجاه جبيل وحركة المرور كثيفة في المحلة

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