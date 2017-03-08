الراعي تلقى اتصالا هاتفياً من النائب سليمان فرنجية خلال لقائه مساء اليوم بالوزير يوسف فنيانوس

محمد عمر

الراعي تلقى اتصالا هاتفياً من النائب سليمان فرنجية خلال لقائه مساء اليوم بالوزير يوسف فنيانوس

تعليقات الفيسبوك