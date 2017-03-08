الراعي تلقى اتصالا هاتفياً من النائب سليمان فرنجية خلال لقائه مساء اليوم بالوزير يوسف فنيانوس

أخبار متفرقة
- اللواءترامب: الولايات المتحدة لن تتساهل مع استفزازات البحرية الإيرانية
- عربياتالاردن رفضت مشروع قانون البرلمان الاسرائيلي لحظر الاذان
- رياضةنجوم لبنان يهزمون أساطير البرازيل استعراضياً..
- اللواءالراعي خلال الإحتفال باليوم العالمي للمرأة في بكركي: المرأة حاضرة ومستعدة لكل تحد ومغامرة وفي كل مكان
- اللواءكنعان: التسوية التي توصلنا اليها ليست بالمطلق عادلة ولكن يدنا ممدودة وانفتاحنا تام لسماع الملاحظات
- دولياتالغاء تجمع مؤيد لاستفتاء توسيع صلاحيات اردوغان في هولندا
- اللواءكنعان: هذه خطوة تحتاج الى استكمال وليست مثالية ولمن تحفظ اقول “ماذا بعد؟ فالناس تريد نتيجة”
- اللواءكنعان بعد جلسة اللجان المشتركة: النواب صوتوا على ان تكون السلسلة تحت سقف 1200 مليار وحمادة ونواب الوفاء للمقاومة تحفظوا على سلسلة الاساتذة
- اللواء“أم.تي.في.”: الامنيون الذين حضروا اللجان لم يبدوا حماسة وتحفظوا على ما حصل لأنهم يطالبون بالمزيد
- اللواءعدنان القصار: نهنئ جميع قادة الأجهزة الأمنية الذين تمّ تعيينهم اليوم ونتمنى لهم التوفيق في مهامهم