الرياشي: عون أطلع مجلس الوزراء على نتائج الزيارة التي قام بها الى كل من مصر والأردن وعارض للمواقف التي تم البحث فيها خلال الزيارة

دلال ديب

الرياشي: عون أطلع مجلس الوزراء على نتائج الزيارة التي قام بها الى كل من مصر والأردن وعارض للمواقف التي تم البحث فيها خلال الزيارة

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