الصرَّاف يغادر قاعة الاجتماع بعد اقرار سلسلة العسكريين ويتشاور مع النائبين علي فياض وحسن فضل الله في امكان زيادة درجة للجنود والرتباء

محمّد جابر

الصرَّاف يغادر قاعة الاجتماع بعد اقرار سلسلة العسكريين ويتشاور مع النائبين علي فياض وحسن فضل الله في امكان زيادة درجة للجنود والرتباء

 

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