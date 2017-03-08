المدعو ع. م سلم نفسه الى مخابرات الجيش في الشمال وهو مطلوب بعدة جرائم ومنها اطلاق النار على الرقيب في امن الدولة محمد حسين منذ اشهر

دلال ديب

المدعو ع. م سلم نفسه الى مخابرات الجيش في الشمال وهو مطلوب بعدة جرائم ومنها اطلاق النار على الرقيب في امن الدولة محمد حسين منذ اشهر

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