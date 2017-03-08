المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص إستقبل نقيب الصرافين في لبنان السيد ايلي سرور على رأس وفد من النقابة

محمّد جابر

المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص إستقبل نقيب الصرافين في لبنان السيد ايلي سرور على رأس وفد من النقابة

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