بلدة الزعرورية بإقليم الخروب تحتفل بتعيين عثمان مديراً عاما لقوى الأمن (الوطنية للإعلام)

محمّد جابر

بلدة الزعرورية بإقليم الخروب تحتفل بتعيين عثمان مديراً عاما لقوى الأمن (الوطنية للإعلام)

تعليقات الفيسبوك