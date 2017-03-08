رئيس الجمهورية اصدر مرسوم ترقية عثمان الى رتبة لواء وتعيينه مديرا عاما لقوى الامن الداخلي

محمّد جابر

رئيس الجمهورية اصدر مرسوم ترقية عثمان الى رتبة لواء وتعيينه مديرا عاما لقوى الامن الداخلي

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