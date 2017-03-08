رئيس رابطة التعليم الاساسي: آسف لكلام وزير التربية الذي رد على دعوتنا لمقاطعة الإمتحانات بإمكانية لجوئه لإفادات

دلال ديب

رئيس رابطة التعليم الاساسي: آسف لكلام وزير التربية الذي رد على دعوتنا لمقاطعة الإمتحانات بإمكانية لجوئه لإفادات

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