سقط الطفل خالد رياض الاسمر عمره سنتين عن شرفة منزل ذويه، الطبقة الأول في بلدة جدرا الشوفية، حيث توفي على الفور وتم نقله الى مستشفى الدكتور منذر الحاج في الجية.