سقط الطفل خالد رياض الاسمر عمره سنتين عن شرفة منزل ذويه، الطبقة الأول في بلدة جدرا الشوفية، حيث توفي على الفور وتم نقله الى مستشفى الدكتور منذر الحاج في الجية.

محمد عمر

سقط الطفل خالد رياض الاسمر عمره سنتين عن شرفة منزل ذويه، الطبقة الأول في بلدة جدرا الشوفية، حيث توفي على الفور وتم نقله الى مستشفى الدكتور منذر الحاج في الجية.

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