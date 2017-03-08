سلاسل العسكريين أقرّت لكن فضل الله وقبيسي تقدما باقتراح زيادة درجة للجنود والرتباء لان الزيادة المعطاة لهؤلاء لا تنسجم مع الزيادات العامة

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- اللواءالحريري عبر تويتر: ملتزم بإحراز تقدم لدور استثنائي للمرأة
- اللواءمندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة كوريا الشمالية
- اللواءعلي حسن خليل: أنجزنا توحيد الجداول في اجتماع لجنة المتابعة بوزارة المال والسلسلة لا تعني رفع الحد الادنى للأجور
- اللواء“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولاً إلى خلدة
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- اللواءرئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقى مدير عام الجمارك بدري ضاهر وعضو مجلس الجمارك الاعلى غراسيا رزق
- اللواء“حزب الله”: شهادة الاعرج دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بنهج المقاومة