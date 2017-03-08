سلاسل العسكريين أقرّت لكن فضل الله وقبيسي تقدما باقتراح زيادة درجة للجنود والرتباء لان الزيادة المعطاة لهؤلاء لا تنسجم مع الزيادات العامة

محمّد جابر

سلاسل العسكريين أقرّت لكن فضل الله وقبيسي تقدما باقتراح زيادة درجة للجنود والرتباء لان الزيادة المعطاة لهؤلاء لا تنسجم مع الزيادات العامة

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