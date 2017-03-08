عون: ليس هناك كبير أمام ملف الفساد

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «إصراره على إقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية يسمح بتمثيل الأقليات، سواء كانت دينية أو ضمن الطائفة نفسها، لا يهدف الى تغليب فئة على فئة، بل هدفه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني سواء كانوا نوابا أو وزراء».

وتطرق عون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا وفدا من «حركة النضال اللبناني العربي» برئاسة أمينها العام النائب السابق فيصل الداود ومشاركة مشايخ من طائفة الموحدين الدروز الى موضوع مكافحة الفساد مؤكدا «أن ليس هناك كبير أمام هذا الملف، لأننا دائما مع تأمين حقوق المجموعة، والفساد يقع، عندما يستغل أحد أعضاء هذه المجموعة الجميع من غير وجه حق. فهدفنا إيصال الحقوق لأصحابها التي تعتبر اليوم الاكثرية المظلومة».

وأكد الاهتمام بكل المناطق والقرى اللبنانية، «خصوصا تلك الموجودة على الحدود، من الشمال الى الجنوب، وهي في حاجة الى عناية وإنماء ومشاريع خاصة، بما يساهم في بقاء سكانها فيها ويرفع مستواها الاقتصادي والمعيشي ويحافظ على التوازن السكاني في لبنان».

وكان النائب السابق الداود تحدث في بداية اللقاء، فقال: «نحن نعتبر أن المدخل الأساسي لبناء دولة المؤسسات هو وضع قانون انتخاب عادل على أساس النسبية الذي يلغي الإطار الطائفي ويعزز الإطار الوطني ويحترم الوطن والمواطن».

وتمنى على عون أن يكون له لفتة للمناطق التي يمثلونها، «لانها مناطق محرومة ومهملة، ولا سيما على صعيد البنى التحتية والمشاريع الانمائية، وذلك بهدف تعزيز وجود المواطن وثباته في أرضه في هذه المناطق النائية».

واستقبل رئيس الجمهورية السفير البريطاني هوغو شورتر الذي أوضح انه تم التطرق خلال اللقاء الى العلاقات المتينة بين لبنان وبلاده، مؤكدا مواصلة المملكة المتحدة دعم المجتمع اللبناني ومؤسساته، ولا سيما المؤسسات العسكرية وخصوصا الجيش اللبناني.

وقال: «لقد تداولنا مع الرئيس عون أوضاع المنطقة والاطار الدولي للتعاون بين لبنان وشركائه، إضافة الى الاوضاع الداخلية وعمل الحكومة، والتحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات النيابية التي نأمل أن تحصل في مواعيدها».

وتحدث عن دعم المملكة للبنان وللبنانيين في كل المجالات، ومساهمة بلاده في مساعدة لبنان على مواجهة أزمة النازحين عبر خطط قصيرة وبعيدة الأمد.

واستقبل عون النائب يوسف خليل الذي أوضح ان البحث تناول الاتصالات الجارية لإقرار قانون جديد للانتخابات، إضافة الى حاجات منطقة كسروان الفتوح..

كما استقبل أيضا قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعرض معه أوضاع المؤسسة العسكرية وشكره على الجهود التي بذلها خلال قيادته الجيش في ظروف دقيقة مرّت بها البلاد وتمكن خلالها الجيش من حفظ الاستقرار والأمن في المناطق اللبنانية كافة ومواجهة الارهاب.

واستقبل رئيس الجمهورية، في حضور النائب السابق سليم عون، رئيس بلدية زحلة المعلقة المهندس أسعد زغيب ونائب رئيس البلدية أنطوان أبو يونس وبحث معهما في حاجات مدينة زحلة الانمائية.