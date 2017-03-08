فصائل المعارضة السورية وقعت على وثيقة وقف إطلاق نار في حي الوعر في مدينة حمص مع القوات الروسية في قاعدة حميميم الروسية

أخبار متفرقة
- لبنانرندى بري: لإدراج مبدأ الكوتا في القوانين الإنتخابية!
- دولياتالصين تعلن استعدادها للتوسط بين السعودية وإيران
- اللواءالرياشي: عون أطلع مجلس الوزراء على نتائج الزيارة التي قام بها الى كل من مصر والأردن وعارض للمواقف التي تم البحث فيها خلال الزيارة
- اللواءإقرار مشروع قانون جريمة التحرش الجنسي
- اللواءعناية عز الدين: اطالب بانصاف المرأة اللبنانية عبر قانون انتخابي على اساس النسبية ويعتمد الكوتا النسائية
- لبناندريان عرض مع سفير الجزائر الاوضاع لبنانيا وعربيا والتقى وفودا
- منوعاتبالفيديو:لقطات مكبرة للحظة خروج العرق من مسام الجلد!
- اللواءوزير الشؤون الاجتماعية : تمّ إقرار بند الأحكام الضريبية المتعلّقة بالأنشطة البترولية
- اللواءانتهاء جلسة مجلس الوزراء
- لبنانبالصور:الاحتفالات تعم منزل العماد عون