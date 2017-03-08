فصائل المعارضة السورية وقعت على وثيقة وقف إطلاق نار في حي الوعر في مدينة حمص مع القوات الروسية في قاعدة حميميم الروسية

دلال ديب

فصائل المعارضة السورية وقعت على وثيقة وقف إطلاق نار في حي الوعر في مدينة حمص مع القوات الروسية في قاعدة حميميم الروسية

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