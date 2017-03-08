كنعان: التسوية التي توصلنا اليها ليست بالمطلق عادلة ولكن يدنا ممدودة وانفتاحنا تام لسماع الملاحظات

darine alameh

كنعان: التسوية التي توصلنا اليها ليست بالمطلق عادلة ولكن يدنا ممدودة وانفتاحنا تام لسماع الملاحظات

 

تعليقات الفيسبوك