مصادر “المستقبل”: اصرار من وزراء المستقبل والقوات خلال جلسة الحكومة على ضرورة الالتزام بما جاء في خطاب القسم بما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية

محمّد جابر

مصادر “المستقبل”: اصرار من وزراء المستقبل والقوات خلال جلسة الحكومة على ضرورة الالتزام بما جاء في خطاب القسم بما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية

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