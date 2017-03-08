مصادر مطلعة لـ”المستقبل”: الامور ايجابية ومتقدمة في ما يخص اقرار السلسلة الا ان الاصلاحات لن تدرس اليوم وسيكون هناك اجتماعات لاحقة للجان

محمّد جابر

مصادر مطلعة لـ”المستقبل”: الامور ايجابية ومتقدمة في ما يخص اقرار السلسلة الا ان الاصلاحات لن تدرس اليوم وسيكون هناك اجتماعات لاحقة للجان

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