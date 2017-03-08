15 قتيل وجريح على الأقل في تفجير انتحاري استهدف عرسا بالقرب من تكريت

darine alameh

15 قتيل وجريح على الأقل في تفجير انتحاري استهدف عرسا بالقرب من تكريت

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