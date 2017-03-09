الكنيست يقرُّ منع الأذان.. وفلسطينيو ٤٨ لـ«أوسع مواجهة»

شكلت مسألة بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية نقطة خلاف بين وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس أثناء زيارة جونسون إلى إسرائيل والضفة الغربية.

ففي تصريحات مقتضبة أثناء لقائه نتنياهو في القدس، أثار جونسون مسألة المستوطنات اليهودية، وأكد على التزام بلاده بحل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال جونسون: «اولا وقبل كل شيء لإسرائيل الحق الكامل في العيش بأمان، ويستحق شعب إسرائيل أن يكون في أمان من الإرهاب»، مؤكداً دعم بريطانيا «القوي» لإسرائيل.

وأضاف لاحقاً: «وبالطبع يجب أن نحاول إزالة العوائق أمام السلام والتقدم، مثل المستوطنات التي ناقشناها أنا وأنت سابقاً».

ورغم أن الود كان واضحا بين الرجلين، إلا أن نتنياهو قال لاحقا «من الواضح أننا نتفق على معظم الأمور، ولكن ليس على كل شيء».

وأضاف: «السبب في أننا لم نتوصل إلى السلام هنا منذ مئات السنين، ليس المستوطنات، بل الرفض المتواصل للاعتراف بدولة للشعب اليهودي داخل أي حدود».

وجاء لقاء جونسون مع نتنياهو بعد مناقشات في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة في وقت سابق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي.

وتأتي تصريحات جونسون بشأن حل الدولتين بعد أن أثار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجدل بتصريحات خرج فيها عن عقود من السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط، إذ أكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أنه منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السلام.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية، اكد جونسون ان سياسة الحكومة البريطانية «لم تتغير» مضيفا «نبقى ملتزمين بحل الدولتين، بهذه الرؤية، بهذا الحل للصراع».

واعتبر جونسون ان الادارة الاميركية الجديدة في واشنطن تمثل «فرصة» امام السلام، قائلا «هناك استعداد للنظر الى الامور برؤية جديدة».

وبعدها التقى جونسون الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

واوردت وكالة وفا الرسمية للانباء ان عباس أكد «التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وعقد جونسون ايضا اجتماعا مع حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان، بحسب ما اعلن مسؤول في السفارة البريطانية في تل ابيب اشترط عدم الكشف عن اسمه.

واشار المسؤول الى ان قادة المستوطنين ايضا دعوا جونسون للقائهم الا ان ضيق الوقت لم يسمح له بذلك.

وتعد هذه اول زيارة يقوم بها جونسون الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية منذ توليه منصب وزير الخارجية في بريطانيا.

وفي عمان شدد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على ضرورة اعادة اطلاق مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية.

واكد الصفدي وعريقات في ختام مباحثات عقدت في عمان «ضرورة فتح أفق سياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تتقدم وفق جدول زمني لتلبية حق الفلسطينيين بالدولة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية».

وبحسب وكالة الانباء الاردنية التي اوردت النبأ، أجمع الصفدي وعريقات على أنه «لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة».

على صعيد آخر رفض مسؤولون فلسطينيون إقرار الكنيست الإسرائيلي أمس في قراءة أولى ما يعرف بقانون منع الأذان في القدس والبلدات العربية في إسرائيل.

وقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة لرويترز «هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا ولا يحق للكنيست الإسرائيلي ولا لغيره من مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي أن يتدخل في شعائر الإسلام وعبادات المسلمين».

وأقر الكنيست أمس بأغلبية 55 عضوا ومعارضة 45 بالقراءة الأولى قرارا يفرض قيودا على رفع الأذان بمكبرات الصوت ويحتاج لكي يصبح قانونا أن يتم المصادقة عليه بالأغلبية في القراءة الثانية والثالثة.

وحمَّل الشيخ حسين «الحكومة الإسرائيلية التي تطلق العنان لأعضاء الكنيست الإسرائيلي وغيرهم لاتخاذ مثل هذه القرار الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه تدخل في حرية العبادة».

وقال:«الأذان سيبقى يرتفع ولن نعترف بأي قانون يتدخل في عقيدتنا وعبادتنا».

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة على توتير إن «القانون يحظر استخدام مكبرات الصوت فقط في المساجد خلال ساعات الليل مثلما يتم في العديد من الدول العربية والإسلامية».

ورفض أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي الذرائع لسن هذا القانون.

وقال في بيان صحفي «لا علاقة لاقتراح هذه القانون بالضجة أو البيئة لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي».

وأضاف «في حال تمرير هذا القانون العنصري نحن نعلن أننا لن ننصاع له».

ودعت لجنة المتابعة العربية في إسرائيل إلى «أوسع تحرك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية».

وقالت في بيان لها «جماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري فأذان المساجد إلى جانب وظيفته الدينية فهو جزء من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. ولن يكون في قدرة أية جهة مهما علت سلطتها الاستبدادية أن تسكت الأذان.

(ا.ف.ب – رويترز)