روسيا والنظام ينتهكان وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية بغارات مدمرة

قتل ثلاثة مدنيين على الاقل امس واصيب العشرات بجروح جراء غارات استهدفت أبرز معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق، بعد أقل من ٢٤ ساعة من اعلان روسيا وقفاً لاطلاق النار في المنطقة.

وفي شمال سوريا، تواصل قوات النظام السوري بدعم روسي تقدمها في ريف حلب الشرقي حيث باتت على اطراف مطار عسكري يسيطر عليه الجهاديون منذ العام ٢٠١٤، تزامنا مع استمرار عمليات نزوح المدنيين خوفاً من شدة القصف.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن امس ان «شابا وامرأة قتلا الاربعاء كما اصيب ١١ اخرون على الأقل جراء غارات استهدفت مدينة دوما» ابرز معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق.

واشار الى ان طائرات حربية «لم يعرف اذا كانت سورية ام روسية» استهدفت مدينتا عربين وزملكا، حيث قتل مدني، تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام على مدينة حرستا.

وتسبب القصف على المدن الثلاث باصابة ١٢ شخصا على الأقل بجروح. وقال عبد الرحمن «انها الغارات الأولى منذ اعلان روسيا عن وقف اطلاق النار» في المنطقة. وافاد مراسل لفرانس برس في مدينة دوما بان الاهالي سارعوا للاختباء في منازلهم، خشية من تجدد الغارات.

وقالت زينة، وهي ربة منزل مقيمة في دوما «الوضع مأساوي والقصف مستمر وكثيف».

ويأتي تجدد الغارات اثر هدوء شهدته الغوطة الشرقية لدمشق منذ اعلان الجيش الروسي مساء الثلاثاء وقفا لاطلاق النار في المنطقة، قال ان تطبيقه بدأ منتصف ليل الاحد الاثنين على ان يستمر حتى العشرين من الشهر الحالي.

وتعد منطقة الغوطة الشرقية لدمشق والتي تتعرض بشكل دائم للغارات والقصف، ابرز معاقل جيش الاسلام، الفصيل المعارض الواسع النفوذ في ريف دمشق.

وقال محمد علوش القيادي في جيش الاسلام ان «اعلان روسيا وقفاً لاطلاق النار في الغوطة الشرقية لدمشق هو اعلان سياسي فقط لكنه غير منفذ عسكريا».

وقال ان روسيا، ابرز حلفاء النظام السوري، «تريد ان تقدم نفسها حيادية وراعية للحل السياسي ولكن على الارض الوضع مختلف».

واعتبر ان الاعلان الروسي «جاء متأخراً اذ كان من المفترض ان يعلن في الخامس من الشهر الحالي لكن النظام لم يلتزم» مضيفاً «حتى مع هذا الاعلان، لا يوجد التزام بنظام التهدئة».

وترأس علوش وفد الفصائل المعارضة الى جولتي محادثات عقدتا خلال الشهرين الماضيين في استانا .

وبحثت الجولتان تثبيت وقف لاطلاق النار تشهده الجبهات الرئيسية في سوريا منذ ٣٠ كانون الاول بموجب اتفاق بين موسكو وانقرة، لكنه يتعرض لخروقات كثيرة خصوصا في الغوطة الشرقية لدمشق واحياء في شرق العاصمة.

على جبهة اخرى في محافظة حلب (شمال)، وصلت قوات النظام امس الى اطراف مطار الجراح العسكري حيث تخوض اشتباكات ضد تنظيم الدولة الاسلامية تترافق مع قصف وغارات سورية وروسية على مناطق الاشتباك ونقاط تواجد الجهاديين، وفق المرصد.

وقال عبد الرحمن ان قوات النظام تعمل على توسيع نطاق سيطرتها جنوب بلدة الخفسة التي تمكنت من السيطرة عليها الثلاثاء وعلى محطة ضخ للمياه تغذي مدينة حلب كان الجهاديون يتحكمون بها.

وباتت قوات النظام منذ بدء هجومها بدعم روسي منتصف كانون الثاني تسيطر على أكثر من ١٤٢ قرية وبلدة على الأقل في ريف حلب الشرقي.

وتدفع كثافة القصف الجوي والمدفعي المواكب للهجوم مئات العائلات الى النزوح يومياً من مناطق الاشتباك او تلك القريبة منها.

وشاهد مراسل لفرانس برس في محيط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية امس وصول عشرات الشاحنات والسيارات المحملة بالاغراض والحقائب والركاب فيما كان نازحون اخرون برفقة اطفال يجلسون في ظل الشاحنات وسط الغبار في تلك المنطقة الصحراوية.

وقال ابو حمود الذي كان يقيم قرب محطة الخفسة وهو ينفث دخان سيجارته مع ١٣ شخصا من افراد عائلته واقربائه «بدأ القصف وهربنا بحثاً عن الامان» مضيفاً «نريد مساعدات للاطفال الذين ينامون في البرية.. لا طعام هنا وكل الناس ترانا لكنها لا تفعل شيئاً».

ويكرر المسؤولون المحليون في منبج مناشدة المنظمات الدولية والاغاثية تقديم المساعدات لعشرات الاف النازحين الى مناطقهم.

ويعرب عبو الكساب النازح من بلدة الخفسة عن انزعاجه من الوضع الصعب. ويقول هذا الرجل الخمسيني «تعبنا، كل ساعة يأتي احد ليطالبنا باظهار الهوية، في المحصلة سنضع الهوية على صدرنا ونمشي».

ولا ينكر امتعاضه من كثرة الاجراءات بعد تحكم الجهاديين بهم لفترة طويلة. ويضيف «داعش أشبه بالسرطان ويجب استئصاله من جذوره».

وذكرت منظمة الامم المتحدة الاحد ان ٢٦ الف شخص على الاقل فروا منذ ٢٥ شباط الماضي جراء هذا الهجوم، وتوجه كثيرون منهم الى مدينة منبج وريفها.

لكن مسؤولين محليين والمرصد اكدوا نزوح الاف اخرين في الساعات الـ٤٨ الاخيرة مع تقدم قوات النظام.

ميدانياً أيضاً، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية -المكونة بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب الكردية- أنها وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بعد معارك مع تنظيم الدولة.

وكانت هذه القوات قالت قبل يومين إنها قطعت الطريق الرئيسي شرق نهر الفرات الواصل بين مناطق سيطرة التنظيم في الرقة ودير الزور.

وفي سياق متصل، قالت مصادر إن طائرات التحالف الدولي دمرت جسر البقعان في ريف دير الزور الشرقي.

وفي حمص قالت وكالة الأنباء السورية إن الجيش وحلفاءه – بالتعاون مع «القوات الرديفة» – استعادوا السيطرة على حقل جزل النفطي بريف حمص الشرقي، بعد معارك مع تنظيم الدولة.

تسوية في الوعر

في هذا الوقت، توصل الجانب الروسي والنظام من جهة، والأهالي في حي الوعر المحاصر بمدينة حمص من جهة أخرى؛ لاتفاق وقف لإطلاق النار في الحي على ان

يدخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشرة ليلا، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام تعقد خلالها الأطراف المعنية اجتماعات لبحث مصير الحي المحاصر منذ سنوات.

وأفادت هيئة التفاوض في الحي أن الجانب الروسي قدم نفسه وسيطا وضامنا لهذا الاتفاق، وقال إنه سيمنع أي خروق من جانب النظام.

يشار إلى أن قوات النظام تشن حملة عسكرية على حي الوعر المحاصر منذ أربع سنوات للسيطرة عليه وإخراج مقاتلي المعارضة منه.

دي ميستورا

سياسياً، عرض مبعوث الأمم المتحدة المكلف بملف الأزمة السورية ستيفان دي ميستورا، خلال جلسة مجلس الأمن، تقريره الأخير عن محادثات جنيف .

وقالت مصادر ان أعضاء مجلس الأمن يريدون من دي مستورا، أثناء الجلسة المغلقة، معرفة خططه للجولة القادمة المخطط لها في نهاية آذار الجاري.

كما يريدون منه أن يتحدث عن التوترات بشأن شكل المحادثات القادمة وضمان استمراريتها، خاصة في غياب الاتفاق عليها، وعدم وجود وفد واحد يمثل المعارضة السورية .

يأتي ذلك فيما يستعد المشاركون في محادثات أستانا واحد واثنين للعودة من جديد إلى العاصمة الكازاخستانية للبدء في المحادثات بنسختها الثالثة والتي من المرتقب أن تقام يومي ١٤ و١٥ من الشهر الجاري، في مرحلة تحضيرية للجولة الثانية من جنيف -٤ المقرر أن تعقد في٢٣ من نفس الشهر.

وبحسب مراقبين لم يتضح بعد أجندة محادثات أستانا -٣، إلا أنه وفق ما خرجت به الجولة الأولى من جنيف 4، التي عقدت في الأيام القليلة الماضية، فإن من مهام المحادثات سيكون تثبيت وقف إطلاق النار، الذي تعرض لعدة انتهاكات من قبل النظام السوري وحلفائه.

وفي السياق،طالبت فصائل المعارضة السورية برعاية الأمم المتحدة للجولة الثالثة من مباحثات أستانا .

واستندت الفصائل في طلبها إلى ترحيل دي ميستورا، البنود الأساسية من القرار ٢٢٥٤ من مؤتمر جنيف-٤ إلى مؤتمر أستانا.

وكان رئيس وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف، نصر الحريري، قال إن المبعوث الأممي أبلغ وفد المعارضة قبول النظام مناقشة الانتقال السياسي بضغط روسي.

(«اللواء» – وكالات)