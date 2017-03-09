ميركل: نشعر أن هناك خلافات متجذرة نشأت في الأيام الأخيرة بين تركيا وألمانيا

دلال ديب

ميركل: نشعر أن هناك خلافات متجذرة نشأت في الأيام الأخيرة بين تركيا وألمانيا

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