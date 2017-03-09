نعمة محفوض لصوت لبنان: نحن مع اعطاء العسكر حقوقهم لكن هذا لا يعني ان يخل المسؤولون بالاتفاقات التي توصلنا اليها بشأن الدرجات الست

دلال ديب

نعمة محفوض لصوت لبنان: نحن مع اعطاء العسكر حقوقهم لكن هذا لا يعني ان يخل المسؤولون بالاتفاقات التي توصلنا اليها بشأن الدرجات الست

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