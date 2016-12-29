ثقة غير مريحة رغم التنازلات..

الثقة التي نالتها حكومة العهد الأولى، لم تكن بالمستوى المتوقع، ولا على المستوى المعهود في حكومات العهود الأولى!

سبعة وثمانون صوتاً ثقة لحكومة تضم ثلاثين وزيراً، بينهم نواب، وآخرون يمثلون كتلاً نيابية كبيرة، تعتبر ثقة غير مريحة، ولا تحاكي التضحيات والتنازلات التي قدّمها رئيس الحكومة لتسهيل ظهور أولى حكومات العهد في الوقت المناسب، ولا تتماشى مع قوة الانعطافة التي قام بها عشية انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لطي صفحة الشغور الرئاسي الذي استمر سنتين ونيّف!

لا ندري إذا كان التصويت الهزيل بالثقة، يخفي نوايا مبيتة لتحجيم الحكومة ورئيسها، وعدم إظهاره بمن ينال أكثر من الأصوات التي حصل عليها رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية.

أم أن الالتباس يكمن في عدم مجاراة الكتل النيابية المشاركة في الحكومة رئيسها في إقدامه على الموافقة على مثل هذه التشكيلة الوزارية، التي لم ترضِ طموح جمهوره، وذلك من باب تسريع انطلاقة العهد، فكانت النتيجة انخفاض منسوب الثقة إلى ما دون التسعين صوتاً، والذي بالكاد بلغ حدود ثلثي الأصوات النيابية!

وجاء غياب عدد من الأقطاب عن جلسات الثقة، وعن جلسة التصويت بالذات، وفي مقدمهم الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة والزعيم وليد جنبلاط والنائب سليمان فرنجية، ليضفي المزيد من الظلال على الثقة غير المريحة، وليطرح أكثر من علامة استفهام حول علاقة هذه القيادات، ليس بالحكومة ورئيسها وحسب، بل وأيضاً بالعهد ورئيسه، وذيول عدم مشاركتهم في انتخابه!

غياب السنيورة وميقاتي بالذات، يعكس حالة عدم الرضا والإحباط السائدة في مناطق نفوذ تيار المستقبل، بسبب الشعور بالغبن اللاحق بفريقهم السياسي، رغم كل تنازلاته وتضحياته لإنقاذ البلد من الانهيار نتيجة تداعيات حالة الشغور الرئاسي، وتصدّع مشروع الدولة!