بين صخب الأعياد، وحالة القرف والإحباط الناتجة عن الوضع السياسي المتهالك، برزت قضية إنسانية اجتماعية تستحق التوقف عندها، لتأكيد أهمية مبادئ الأصالة والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد، بل والعائلة الواحدة!

الطفل آدم عيتاني يحتاج إلى زراعة كبد لإنقاذ حياته، ولكن أسرته لا تملك الإمكانات المالية لتأمين نفقات العملية الضخمة، ووالده من ذوي الدخل المحدود، الذي لا حول مالي له، ولا قوة «فسادية» يلجأ إليها لتوفير المال اللازم لإنقاذ فلذة كبده.

والدة الطفل المريض ظهرت بحجاب الإيمان، وبدموع الأم المحروق قلبها على طفلها، عبر الشاشة، مطلقة نداء لأهل الخير للمساهمة في عملية الإنقاذ وإجراء عملية زرع الكبد خلال أيام، وقبل أن يلقى ابنها المريض المصير المحتوم.

خيّل لكثيرين أن صرخة الأم الملتاعة ستذهب مع رياح العواصف الباردة، وزحمة الأعياد، على خلفية أن حالة الكساد التجاري والجمود الاقتصادي في البلد، انعكست سلباً حتى على الأعمال اليومية، وخاصة أعمال الخير والتبرّع للمؤسسات الاجتماعية والعائلات المستورة.

ولكن المفاجأة كانت بتجاوب جمعية بني عيتاني، والتي تضم مئات الأسر من هذه العائلة الكبيرة في بيروت، مع نداء الأم الباكية، والمسارعة إلى تأمين المبلغ المطلوب لتغطية نفقات عملية زرع الكبد للطفل آدم، وما تحتاجه أسرته من نفقات السفر ومرافقته إلى مصر، ليكون الوالدان إلى جانبه في الساعات الصعبة.

المعروف أن الكثير من نوادر البخل والكرم المتداولة شعبياً في بيروت لا توفّر آل العيتاني من تعليقاتها الظريفة، ولكن مبادرة «جمعية بني عيتاني» التي قادها بجدارة النائب السابق محمّد أمين عيتاني، تستحق التحية والتقدير، ليس لأنها «بيّضت» صفحة آل العيتاني، وما حفلت به من انطباعات نمطية وحسب، بل لأنها أثبتت أن الخير ما زال موجوداً في مجتمعنا، رغم كل الظروف الصعبة!

… «والخير فيّ وفي أمتي إلى يوم القيامة»!